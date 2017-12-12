ГП потребовала заблокировать сайты «нежелательных» организаций

Роскомнадзор получил от Генпрокуратуры требование о блокировке интернет-ресурсов 11 организаций, признанных в России «нежелательными», говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

В ведомстве уточняют: «Генеральная прокуратура также требует ограничить доступ к зеркалам данных интернет-ресурсов. Указанные в требованиях интернет-ресурсы внесены в соответствующий реестр с целью блокировки операторами связи».

Как уточняет RNS, в список таких организаций в России включены «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy), «Институт Открытое Общество Фонд Содействия» (OSI Assistance Foundation), Фонд Открытое общество (Open Society Foundation), «Институт современной России», «Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию» и ряд других организаций.