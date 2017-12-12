CardsMobile и Bitfury Group объединяют рынок программ лояльности

Запущен уникальный проект по созданию децентрализованной платформы для программ лояльности с целью повышения эффективности инвестиций в «лояльность» и повышения удовлетворенности покупателей. В рамках проекта LOYKEN партнерами стали резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» CardsMobile, разработчик крупнейшего российского приложения-агрегатора карт «Кошелёк», и Bitfury Group, лидирующий в мире поставщик инфраструктурных решений для blockchain-индустрии.

Компании создадут платформу LOYKEN – открытую доверенную среду для объединения фрагментированного рынка программ лояльности в единую экосистему. LOYKEN разрабатывается на основе собственной разработки Bitfury Group – открытого blockchain-фреймворка Exonum – и сертифицированной платформы CardsMobile. Платформа даст возможность бизнесу создавать и управлять коалиционными и кросс-промо механиками в любых программах лояльности, гарантируя безопасность данных и уровень контроля над процессом. Кроме того, для коммерческих клиентов использование распределённой blockchain-платформы оптимизирует затраты на обеспечение безопасности, аудита и масштабируемости критичных бизнес-процессов.

Новая разработка резидентов «Сколково» CardsMobile при поддержке Bitfury Group должна совершить то, что в западной практике называется «disruption», считает Павел Новиков, директор Центра финансовых технологий Фонда «Сколково». «Мы верим, спроектированная компанией платформа принципиально изменит работу торговых сетей, магазинов, ресторанов, салонов и других компаний с лояльностью. С платформой LOYKEN программы лояльности перестанут выражаться лишь в скидках и бонусах, не всегда необходимых покупателям и клиентам, а станут по-настоящему интересными. Нам интересно наблюдать за развитием нового проекта CardsMobile, и мы рады поддержать его», – говорит Павел Новиков.

В рамках партнерства компании объединяют свои практические знания и многолетний опыт: CardsMobile ― наработки в области мобильных решений, агрегации всех типов карточных продуктов и программ лояльности, а Bitfury Group ― экспертизу в области создания инфраструктуры blockchain-решений и глубокого понимания крипто-экономики.

О сотрудничестве и предварительных исследованиях рассказывает Кирилл Горыня, генеральный директор CardsMobile: «Мы договорились о партнерстве с Bitfury Group, цель которого ― максимально быстрый вывод на рынок решения, способного кардинально изменить реалии рынка карт лояльности. Проведя масштабные исследования в области blockchain технологий, мы остановились на Exonum, как наиболее технологичном, производительном и подходящем для задач проекта фреймворке на рынке, позволяющем сфокусироваться на развитие прикладной функциональности платформы, основанной на многолетнем опыте в области агрегации, взаимодействия с программами лояльности и понимании потребностей многомиллионной аудитории «Кошелька». Уверен, данное решение поможет вывести отношения брендов с покупателями на новый, недоступный ранее уровень».

В свою очередь, Валерий Вавилов, CEO Bitfury Group, отмечает, что компанию CardsMobile, использующую кастомизируемую платформу Exonum Blockchain от Bitfury Group для воплощения своего видения, можно назвать настоящими новаторами. «Exonum позволяет добиться исключительной безопасности и обладает всем необходимым функционалом блокчейн платформы, позволяющим CardsMobile создать децентрализованную, надежную и безопасную систему», – подчеркивает Валерий Вавилов.

Первыми пользователями новой платформы станут клиенты и пользователи собственного мобильного приложения CardsMobile «Кошелёк». На следующем этапе начнется продвижение открытой платформы LOYKEN на международных рынках.