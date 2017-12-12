«Сколково» и «Янссен» поддержат проекты по диагностике и терапии социально-значимых заболеваний

Фонд «Сколково» и «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон», начинают сотрудничество с целью поддержки научных фармацевтических проектов в области инноваций. Соответствующее соглашение подписали старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем и управляющий директор «Янссен» по развивающимся рынкам региона Европа, Ближний Восток и Африка Луис Диаз-Рубио.

Подписанный документ предполагает финансовую поддержку исследовательских проектов в области фармацевтики. На финансирование в первую очередь могут рассчитывать проекты по диагностике и терапии социально-значимых заболеваний. Претенденты будут отбираться на конкурсной основе экспертами Фонда «Сколково» с привлечением приглашенных экспертов. Победители конкурсного отбора получат возможность использовать инфраструктуру инновационного центра Фонда «Сколково» на льготных условиях, а также будут обеспечены расходными материалами, необходимыми для исследовательской работы в течение года. На начальном этапе планируется поддержка до 4 исследовательских проектов.

По словам Кирилла Каема, старшего вице-президента по инновациям Фонда «Сколково», перечень критериев для отбора исследовательских проектов будет сформирован в ближайшее время, после чего будет анонсирован открытый конкурс среди исследователей и стартапов. «Победители конкурса также смогут на льготных условиях получить доступ к SkBioLab – специально оборудованной лаборатории для проектов ранних стадий, своеобразному биомед хак-спейсу», – уточнил представитель «Сколково».

Российский рынок является одним из ключевых для «Янссен»: компания на протяжении ряда лет работает над поддержкой инноваций в России, в том числе в партнёрстве с ведущим научно-исследовательским центром и основным центром инноваций в России – Фондом «Сколково».

На базе кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» уже разрабатываются более 430 проектов, напомнил Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково». Он также подчеркнул ценность сотрудничества с «Янссен» – признанным мировым лидером в области инноваций в фармацевтике: «Привлекая партнера с обширным опытом, мы существенно повышаем шансы на дальнейшую жизнеспособность российских исследовательских проектов, а также на адекватную оценку их востребованности».

Луис Диаз-Рубио, управляющий директор «Янссен», выразил надежду на то, что результатом сотрудничества станет «содействие в интеграции российских исследовательских проектов в международную фармацевтическую отрасль, а также приближение к появлению открытий, которые трансформируют представление о диагностике и терапии некоторых из социально-значимых заболеваний».