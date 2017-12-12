НАСА прекратило переговоры о закупке мест на «Союзах»

Американское космическое агентство НАСА больше не собирается закупать у «Роскосмоса» места на кораблях «Союз», сообщил его представитель Кирк Ширман. Это заявление он сделал в рамках конференции по поводу предстоящего запуска космического корабля Dragon, произведенного компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС).

«Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет», — сообщил Ширман.

По его словам, обсуждение покупки дополнительных полетов с Россией в настоящее время не ведется, так как НАСА уже приобрело два места для отправки своего астронавта на МКС и его возвращения в первой и второй половине 2019 года соответственно, сообщает издание Space News.

Если космические корабли, которые строят компании SpaceX и Boeing, не будут готовы к полетам в срок, то НАСА докупит дополнительные места на российских «Союзах».

Предполагается, что первый полет Dragon 2 к МКС состоится в апреле и пройдет в беспилотном режиме, а в августе — полет уже с экипажем на борту.

Первый автономный полет Starliner (космический корабль, созданный корпорацией Boeing) запланирован на март, а управляемый, с астронавтами — на ноябрь.

С 2011 года и до сих пор единственными кораблями, которые доставляют людей на орбиту, остаются «Союзы». В 2014 году НАСА объявило тендер на создание пилотируемых кораблей для полетов к МКС, его выиграли компании SpaceX и Boeing.