В Москве арестован подозреваемый в шпионаже в пользу ЦРУ

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России Алексея Житнюка, подозреваемого в государственной измене, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова уточнила: «Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Житнюк Алексея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2018 года».

Поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно», официально подробности расследования не разглашаются. Однако СМИ утверждают, что Житнюка подозревают в передаче Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) сведений о российском Военно-морском флоте, которые составляют государственную тайну.