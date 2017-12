НАТО продлило полномочия генсека Столтенберга до 2020 года

Совет Североатлантического альянса принял решение продлить срок действия полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО до 30 сентября 2020 года, говорится в сообщении на официальном сайте альянса.

Члены НАТО выразили полную уверенность в способности Столтенберга продолжить работу по укреплению способности альянса противостоять вызовам XXI века в сфере безопасности, подчеркивается в сообщении.

Honoured and grateful that the 29 Allies have decided to extend my term as #NATO Secretary General until end of September 2020. Looking forward to continue working together to strengthen the Alliance and keep our citizens safe.