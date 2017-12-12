Директор ФСБ объявил резню в ХМАО терактом

Директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, подводя итоги года на заседании коллегии НАК, назвал террористическим актом события в Ханты-Мансийском автономном округе. Единственное в уходящем году событие в ХМАО, которое можно было бы квалифицировать как теракт, — резня в Сургуте в августе, которую прежде правоохранительные органы официально называли лишь покушением на убийство. Внимание на это обратила «Медуза».

Напомним, 19 августа житель Сургута 1998 года рождения напал на прохожих с ножом. При нападении были ранены семь человек. Преступника застрелили полицейские.

Бортников, рассказывая на коллегии НАК о продолжающихся попытках преступников создать очаги террористической активности в различных регионах России, заявил: «Подтверждением этой тенденции служит совершение терактов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе».

Сразу после резни в Сургуте МВД России объявило, что не рассматривает версию теракта как основную — при том, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) заявила о своей ответственности за случившееся.