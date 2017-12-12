12 декабря 2017, 09:44
СМИ рассказали о выводе из Сирии лишь двух третей группировки РФ
Россия при выводе своей военной группировки из Сирии оставит в арабской республике около трети контингента, рассказал РБК близкий к Министерству иностранных дел РФ источник.
При этом собеседник в Министерстве обороны заявил изданию, что точный состав российской военной группировки, которая останется в Сирии, «пока определяется».
В свою очередь «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на источники, что в Сирии оставят одну самолетную эскадрилью и всю технику ПВО для прикрытия баз в Хмеймиме и Тартусе.
Напомним, президент России Владимир Путин 11 декабря прибыл в Сирию и приказал начать выводить российский контингент из страны.
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