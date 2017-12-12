СМИ узнали о решении кабмина отказаться от налоговой реформы

В правительственном докладе, который был подготовлен кабмином по поручению президента РФ Владимира Путина, говорится, что налоговая реформа нецелесообразна. Таким образом российские министры подвели итоги обсуждения ранее запланированных преобразований в налоговой сфере, пишут «Ведомости», получившие копию доклада в свое распоряжение.

Поручение Путина заключалось в том, чтобы до конца нынешнего года «определить контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл», а в следующем году принять все необходимые для реализации намеченных преобразований законы.

Минфин предложил осуществить два налоговых маневра — обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ради поддержки нефтяников и снизить страховые взносы в обмен на рост налога на добавленную стоимость (НДС) в качестве меры поддержки всей экономики в целом. Однако правительство, обсудив предлагаемые меры, в итоге рекомендовало главе государства ограничить маневры сырьевым сектором.

Между тем за счет снижения страховых взносов Минфин рассчитывал уменьшить слишком высокую нагрузку на труд и тем самым побудить бизнес к выходу из тени, ожидая «выхлоп» в виде роста бюджетных доходов почти на 450 млрд рублей в период 2019-2020 годов. Но, как решили в правительстве, эта реформа повлечет за собой слишком много проблем, пишут «Ведомости».

Впрочем, крест на налоговой реформе пока не ставят — но если эту тему и поднимут впредь, то это произойдет после выборов президента, уже с новым составом правительства.