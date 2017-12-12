Суд отказался снять с Telegram штраф за нераскрытие данных ФСБ

Мещанский районный суд Москвы признал законным штраф для Telegram в 800 тысяч рублей за неисполнение требования Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает RNS.

Напомним, 16 октября мировой суд наложил на компанию Telegram Messenger LLP административный штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Адвокаты Telegram утверждали, что «Почта России» несвоевременно доставила компании запрос ФСБ РФ о предоставлении в четырехдневный срок информации для декодирования сообщений пользователей. Однако представители «Почты России» заявили, что уведомление было доставлено с соблюдением установленных сроков.

Представители мессенджера обжаловали решение о штрафе. Адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Дмитрий Динзе, в частности, заявили суду, что компания посчитала запрос незаконным в том числе потому, что некоторые из номеров телефонов из запроса не использовались для обмена сообщениями в Telegram. Юристы также отметили, что Telegram технически не может передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

Однако суд счел их доводы недостаточно убедительными и отказался отменить решение о штрафе.