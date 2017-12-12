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12 декабря 2017, 17:43
социальные сети суды ФСБ

Суд отказался снять с Telegram штраф за нераскрытие данных ФСБ

Telegram
Telegram

Мещанский районный суд Москвы признал законным штраф для Telegram в 800 тысяч рублей за неисполнение требования Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает RNS.

Напомним, 16 октября мировой суд наложил на компанию Telegram Messenger LLP административный штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Адвокаты Telegram утверждали, что «Почта России» несвоевременно доставила компании запрос ФСБ РФ о предоставлении в четырехдневный срок информации для декодирования сообщений пользователей. Однако представители «Почты России» заявили, что уведомление было доставлено с соблюдением установленных сроков.

Представители мессенджера обжаловали решение о штрафе. Адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Дмитрий Динзе, в частности, заявили суду, что компания посчитала запрос незаконным в том числе потому, что некоторые из номеров телефонов из запроса не использовались для обмена сообщениями в Telegram. Юристы также отметили, что Telegram технически не может передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

Однако суд счел их доводы недостаточно убедительными и отказался отменить решение о штрафе.

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