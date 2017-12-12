Разоблаченная в Москве группа террористов оказалась ячейкой ИГ

Федеральная служба безопасности России раскрыла подробности задержания в столичном регионе группы злоумышленников, которые готовили теракты на Новый год и в период перед выборами президента РФ, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ФСБ уточнили: «ФСБ РФ пресечена деятельность глубоко законспирированной террористической группы международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), планировавшей провести террористические акты, в том числе с участием террористов-смертников, в Москве во время новогодних праздников и выборов президента. Руководство выявленной ячейки осуществлялось главарями МТО "ИГ" из-за рубежа».

В Одинцовском районе в Подмосковье сотрудники ФСБ обнаружили конспиративную квартиру. В ходе спецоперации были задержаны три члена преступной группы — выходцы из стран Средней Азии. У них изъяли два самодельных взрывных устройства, два автомата АК-74, 2 магазина с патронами калибра 5,45 (60 шт), гранаты Ф-1 и РГД с запалами, 2,5 килограмма прекурсоров, предназначенных для изготовления взрывчатых веществ, средства связи, «а также иные вещественные доказательства противоправной деятельности».

Кроме того, ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «содействие террористической деятельности», «организация террористического сообщества» и «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Подозреваемые арестованы.