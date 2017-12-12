Трамп «узаконил» удары коалиции по сирийской армии

Президент США Дональд Трамп считает, что удары, которые силы возглавляемой Пентагоном коалиции наносили по территории Сирии и в том числе по сирийской армии, являлись «законными мерами». Такое заявление американский лидер сделал в письме, которое направил в конгресс, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

По словам Трампа, вооруженные силы США в рамках борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» нанесли по Сирии «ограниченное число ударов», нацеленных на сирийские власти и поддерживающие их силы.

«Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании», — утверждает Трамп в послании конгрессу.

Напомним, в апреле глава Белого дома лично связался с командиром эсминца Porter, с которого ВС США наносили ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, чтобы поблагодарить его за проделанную работу. Вашингтон оправдывал этот удар якобы доказанной причастностью сирийских властей к использованию химического оружия, от которого пострадало много местных жителей. Авиабаза Шайрат была выбрана для удара, потому что, как полагали США, сирийские самолеты, участвовавшие в химатаке, стартовали именно оттуда.