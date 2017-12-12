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12 декабря 2017, 09:12
космодром Восточный космос происшествия Роскосмос

«Роскосмос» назвал причину провального пуска с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1В»
Ракета-носитель «Союз-2.1В»
Фото: federalspace.ru

«Роскосмос» обнародовал результаты работы аварийной комиссии, расследовавшей причины неудачи запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, сообщает РБК.

Напомним, второй в истории космодрома Восточный пуск был осуществлен 28 ноября. Ракета должна была вывести на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М», а также ряд спутников, в том числе иностранных. Однако телеметрическая информация с «Метеора-М» перестала поступать на Землю, после чего «Роскосмос» признал нештатную ситуацию. Ракета со спутниками упала, предположительно, в северной части Атлантического океана.

Госкомиссия выявила, что после включения маршевых двигателей разгонный блок «Фрегат» ушел с расчетной траектории: «Сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам».

При этом подчеркивается, что при иных сопутствующих условиях аварии могло не быть: «Пуск прошел бы штатно, например, летом, либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей РН лежали в стороне от выбранных».

Для предотвращения повторения подобных аварий будет проведена корректировка алгоритма системы управления пространственной ориентацией блока «Фрегат» и существующих регламентов, даны поручения по разработке новых современных комплексных методик имитации и контроля полетных характеристик средств выведения.

Что касается ответственности должностных лиц за случившееся, отдельная комиссия детально разберет организационные вопросы и подготовит предложения.

Между тем из-за устранения причин аварии принято решение о переносе третьего запланированного на текущий год пуска с Восточного на конец января 2018 года, сообщает РИА Новости. Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов отметил, что проверки и различные согласования между предприятиями-смежниками и «Роскосмосом» после аварии потребуют много времени, потому график подготовки к третьему пуску позволяет осуществить его лишь после 25 января 2018 года.

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