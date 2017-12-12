Словарь Merriam-Webster выбрал слово года

Самым популярным словом уходящего 2017 года в США стало слово «феминизм», утверждают создатели словаря Merriam-Webster.

По мнению создателей словаря, популярность слова «феминизм», которое доминировало в поисковых запросах на протяжение всего года, объясняется, в том числе, обвинениями в сексизме и домогательствах в адрес президента США Дональда Трампа.

Примечательно, что слово года по версии создателей словаря Collins Dictionary также связано с Трампом — «фейковые новости» (fake news). Американский лидер многократно употреблял это выражение в отношении средств массовой информации, которые, по его мнению, публикуют лживую информацию, в том числе о его «сговоре с Россией».