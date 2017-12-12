«Яндекс» назвал самые популярные запросы за 2017 год

Поисковый сервис «Яндекс» опубликовал данные о самых популярных запросах уходящего 2017 года, сообщает РБК.

В рубрике «Главные темы года» лидирует теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля, жертвами которого стали 15 человек. В числе популярных запросов также оказались игра «Синий кит» в суицидальных пабликах в соцсетях, скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», введение штрафа за отсутствие знака «Шипы», деятельность Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

В категории «Самый популярный мужчина» лидером стал певец Дима Билан, за ним расположились телеведущий Андрей Малахов и актер Армен Джигарханян.

Самой популярной женщиной по статистике запросов «Яндекса» стала вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова.

Первое место в категории вещей заняла криптовалюта, за ней следуют спиннеры.

Лидерство в категории запросов о фильмах досталось экранизации одноименного романа Стивена Кинга «Оно».

Самым популярным спортивным событием стал чемпионат мира по хоккею в Германии и Франции.

Наконец, в категории мемы первые три места заняли «эщкере», «ждун» и «это фиаско, братан».