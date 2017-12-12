Яценюк рассказал о приказе Турчинова применять оружие «для защиты Крыма»

Экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк рассказал, что в 2014 году Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента страны, устно приказал применять оружие в Крыму. Это заявление бывший премьер Украины сделал на судебном заседании по делу о госизмене, обвиняемым по которому проходит экс-президент страны Виктор Янукович, передает телеканал «Громадське».

По словам Яценюка, он лично присутствовал на совещании, где руководители Национальной гвардии, ВМФ и ВВС Украины получили от Турчинова приказ «ни в коем случае не сдавать никаких объектов, не сдавать и применять оружие для защиты».

Что касается Януковича, то о нем экс-премьер сказал, что раз бывший глава государства «не обжаловал в суде свое отстранение от власти в феврале 2014 года — значит, признал его законность».

О том, что Киев в феврале 2014 года планировал «утопить Крым в крови», в начале ноября рассказал бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Ильин. В частности, бывший боксер Виталий Кличко, который сейчас является мэром украинской столицы, пригрозил, по словам Ильина, поступить с Крымом «еще жестче, чем с Киевом», а лидер политической партии «Свобода» Олег Тягнибок обещал крымчанам, что они «умоются кровью».

При этом экс-глава Генштаба ВСУ подчеркнул, что несмотря на декларируемую готовность применять оружие власти страны не предприняли никаких реальных действий для удержания полуострова.