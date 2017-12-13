Лидер Палестины призвал отменить признание Израиля

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал все страны отказаться от признания государства Израиль. Об этом он заявил в Стамбуле, на открытии чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, пишет израильское издание Haaretz.

«Мы призываем мировые страны отозвать свое признание Израиля из-за его поведения в отношении палестинцев и отказа выполнять решения мирового сообщества при поддержке США», — сказалл Аббас.

Параллельно он призвал мировые державы признать независимую Палестину в границах 1967 года.

Израиль не признают большинство мусульманских стран, Палестину — страны Западной Европы и США. Россия признает обе страны.