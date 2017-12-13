Два участника теракта в Буденновске получили 13 и 15 лет колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд признал уроженцев Чечни Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева виновными в захвате заложников и совершении теракта в Буденновске в 1995 году. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

Белялова суд приговорил к 13 годам колонии общего режима, Маздаева — к 15 годам.

В июне 1995 года боевики под руководством Шамиля Басаева захватили больницу в Буденновске Ставропольского края.

В результате теракта погибли 129 человек, более 400 получили ранения. Из них 30 человек погибли при штурме больницы.

В ходе переговоров с террористами им позволили вернуться в Чечню, российские власти также согласились на прекращение первой чеченской войны.

Белялов и Маздаев намерены обжаловать приговор.

Ранее они заявляли о своей невиновности.

Между тем Следственный комитет заподозрил еще двух человек в участии в теракте в Буденновске.

«Следователями СК России в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности еще двое лиц, причастность которых к нападению на людей в Буденновске и совершению иных преступлений в составе банды Басаева проверяется», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что всего по делу о нападении на Буденновск с 1995 по 2017 год были осуждены и приговорены к различным срокам заключения 28 человек.

Дела в отношении пяти лиц, в том числе Басаева, прекращены в связи со смертью подозреваемых. Еще 29 фигурантов объявлены в федеральный и международный розыск, отмечает ведомство.