Канада разрешила поставку летального оружия Украине

Канадское правительство включило Украину в список стран, в которые может поставляться автоматическое оружие. Об этом сообщается в официальном вестнике правительства Канады.

Помимо Украины, в списке находятся еще около 40 стран, главным образом, члены НАТО.

Экспорт из Канады автоматического ручного стрелкового оружия запрещен, если страна, куда это оружие поставляется, не включена в данный список.