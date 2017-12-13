У полковника Захарченко обнаружили замок в Лондоне

Бывший замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковник Дмитрий Захарченко во время службы приобрел замок в Лондоне, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

По его словам, документы на заграничную недвижимость следователи искали во время сегодняшнего обыска, проходившего у гражданской жены Захарченко Марины Семыниной.

«Сотрудники ФСБ в ходе обыска кроме заграничных паспортов также просили выдать им документы на иностранную недвижимость, принадлежащую Захарченко, в том числе на замок в Лондоне», — сообщил источник агентства.

Адвокат Семыниной Александр Карабанов, в свою очередь, заявил агентству, что его клиентка «не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей».

Он отметил, что в ходе обыска у нее изъяли последние деньги, «оставшиеся на жизнь».

В ноябре Никулинский райсуд Москвы обратил в доход государства наличные в сумме около 8 млрд рублей, найденные в квартире сестры Захарченко. А также имущество, принадлежащее полковнику и его родственникам на 1 млрд рублей.