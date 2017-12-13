Дума одобрила закон о выплатах семьям за первого ребенка

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали в первом чтении за президентские законопроекты о выплатах родителям за первого ребенка и о продлении закона о материнском капитале, сообщает «Интерфакс».

Законопроект о единовременной выплате при рождении первого ребенка затронет семьи, в которых первенцы появятся на свет, начиная с 1 января 2018 года. Речь идет о семьях, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума для региона.

Выплата поступит из федерального бюджета и будет равна региональному прожиточному минимуму. В среднем, в 2018 году она составит 10,5 тысячи рублей, в 2019 году —10,8 тысячи, в 2020 году — 11,1 тысячи рублей.

Законопроект о продлении выплат материнского капитала при рождении второго и третьего ребенка будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Ожидается, что Госдума примет законопроекты до 21 декабря, а 26 числа их рассмотрит Совет Федерации.