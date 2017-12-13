США пообещали вернуться к вопросу Крыма

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении Вашингтона «вернуться к вопросу Крыма». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», — отметил глава Госдепа.

По словам Тиллерсона, американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы у США сложились «рабочие отношения» с Россией. «Президент ясно дал понять, что считает важным, чтобы США и Россия имели рабочие отношения. Сейчас этого нет», — пояснил он.

Как отметил госсекретарь, «мы будем продолжать работать с России в областях, где мы можем в Сирии, чтобы помочь деэскалации и сокращению насилия, найти мирное решение для Сирии».

Между тем,по информации Reuters, Трамп запретил использование продуктов «Лаборатории Касперского» в государственных структурах.Такое положение содержится в подписанных им поправках в оборонный бюджет. Они предписывают избавиться от ПО за 90 дней. Действие запрета распространяется на гражданские и на военные структуры.

Напомним, что в США обвинили «Лабораторию Касперского» во взломе государственных компьютерных систем с целью шпионаж, однако доказательств этих действий пока не предоставили.