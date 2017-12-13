Группы Bon Jovi и Dire Straits войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году по решению жюри. Итоги голосования опубликованы на сайте Зала славы.

В список также вошли.певица Нина Симон (посмертно), группы The Moody Blues и The Cars.

Еще одна певица, Розетта Тарп, также посмертно награждена премией Early Influence («Ранее влияние»).Она первой из женщин стала исполнять собственные произведения под аккомпанемент электрогитары и вывела на сцену таких звезд, как Литтл Ричард, Элвис Пресли, Чак Берри и других, получив титул «крестной матери рок-н-ролла».