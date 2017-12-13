В московской ячейке ЕР призвали не дать оппозиции участвовать в выборах мэра
Глава московского отделения «Единой России», зампред Мосгордумы Андрей Метельский призвал муниципальных депутатов своей партии не дать кандидатам от оппозиционных партий преодолеть муниципальный барьер на выборах столичного мэра. Текст выступления оказался в распоряжении РБК.
«Мы ни для того завоевывали в ходе выборов право монопольного распоряжения муниципальным фильтром, чтобы потом этим достижением пренебрегать. Поэтому господам Гудкову, Кацу, Яшину и иже с ними уже сейчас должно быть очевидно, что через наши голоса им своего кандидата в мэры не выдвинуть», — заявил политик.
«Одной из ваших задач в наступающем году является сохранение монополии на муниципальный фильтр. Ни одного голоса наших муниципальных депутатов не ляжет в копилку "либералам-белоленточникам", когда придет пора работать с муниципальным фильтром на предстоящих в будущем году выборах мэра Москвы», — призвал Метельский.
В Москве для выдвижения мэром необходимо собрать 110 подписей депутатов из трех четвертей районов города (всего в столице 146 районов). Как заявлял глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, столько подписей смогут собрать только представители «Единой России».
Оппозиционеры Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Максим Кац в этом году вместе с другими оппозиционерами избрались в московские муниципалитеты.
В нескольких районах города оппозиционеры набрали большинство.
Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 года.