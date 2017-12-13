Эрдоган призвал признать Иерусалим «оккупированной» столицей Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле назвал Израиль «террористическим государством». Также он призвал коллег провозгласить Иерусалим оккупированной столицей Палестины, передает агентство Anadolu.

«Призываю все страны, выступающие в защиту справедливости и международного права, признать Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства», — сказал турецкий лидер.

Он добавил, что признание Иерусалима столицей Израиля президентом США Дональдом Трампом «является попыткой наказать палестинский народ, который десятилетиями противостоит оккупационной политике Израиля».

«Израиль — государство, проводящее политику террора. В период активной борьбы с терроризмом решение Трампа сыграло на руку фанатикам», — отметил Эрдоган.

Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей 6 декабря. Израиль приветствовал это решение. Палестинцы устроили несколько акций протеста, в результате столкновений с израильскими силовиками пострадали сотни человек.