В Красноярске отыскали прах Хворостовского

Прах оперного певца Дмитрия Хворостовского находится в Красноярске, в одном из специализированных учреждений. Об этом RT сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Урна находится в Красноярске. Сейчас разрабатываются разные проекты увековечения, например, монументы. Или, может, будет назван именем Хворостовского театр оперы и балета. Будет определен какой-то мемориальный объект, в основание которого будет заложена эта капсула», — сказали там.

Хворостовский скончался 22 ноября в возрасте 55 лет. Он страдал от онкологического заболевания.

Согласно завещанию певца, его прах был разделен на две половины — одну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую отправили на его родину в Красноярск.