Google назвал самые массовые запросы россиян в 2017 году

Пресс-служба российского подразделения Google опубликовала список самых быстрорастущих запросов пользователей в 2017 году.

Первые три места списка в категории «События и явления года» заняли спортивные события — жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионат мира по хоккею 2017-го и футбольный Кубок конфедераций.

В десятку самых массовых запросов попали также бой боксеров Флойда Мэйвезера и Конора МакГрегора, спиннер, восьмой iPhone, биткойн, петербургский теракт, летний ураган в Москве и премия «Оскар».

Помимо этого, Google составил список запросов по погибшим знаменитостям. В пятерку самых массовых запросов попали актеры Вера Глаголева и Дмитрий Марьянов, вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон, сатирик Михаил Задорнов и ясновидящая Илона Новоселова.