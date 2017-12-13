«Победа» отказалась от взимания платы за ручную кладь

Российский лоукостер «Победа» отменил возможность провоза ручной клади в салоне сверх бесплатной нормы. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель перевозчика.

«С 10 декабря к провозу в салоне не принимается багаж за дополнительную плату», — сказал представитель «Победы».

В ноябре авиакомпания утвердила новые правила провоза ручной клади: бесплатно пассажир мог взять на борт любое количество предметов, при условии, что все они поместятся не выйдут за пределы габаритов 36х30х27 см. Для контроля «Победа» установила в аэропортах специальные калибраторы.

Также к бесплатной перевозке в салоне принимались костыли, ходунки, складные кресла-коляски и схожие с ними предметы.

Дополнительную кладь можно было взять в салон за отдельную плату.

В правилах, размещенных на сайте авиакомпании, говорится: «Ручная кладь, габариты которой не соответствуют требованиям к ее безопасному размещению… перевозится в качестве зарегистрированного багажа с уплатой сбора, предусмотренного условиями применения тарифа».