Полпреду Николаю Цуканову предложили стать помощником президента

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов может стать помощником Владимира Путина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По их словам, решение принято, но соответствующий указ еще не подписан.

Планируется, что Цуканов станет новым помощником с собственным кругом полномочий.

По словам одного из собеседников издания, Цуканову «на новой должности может понадобиться его опыт работы в качестве губернатора Калининградской области и мэра [калининградского] города Гусев».