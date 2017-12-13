Дума ужесточила наказание для живодеров

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс об усилении наказания за жестокое обращение с животными, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, если животное из-за жестокого обращения с ним погибло или получило увечье, виновника накажут штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами до 360 часов, либо арестом до полугода, либо лишением свободы на срок до трех лет.

За издевательства над животными группой лиц, либо в присутствии малолетнего, либо с применением садистских методов или с публичной демонстрацией этих действий штраф составит до 300 тысяч рублей, лишение свободы может быть назначено на срок от трех до пяти лет.

Закон был принят после того, как в СМИ попала история хабаровских живодерок — двух учениц ПТУ, которые брали в приютах кошек и собак, а затем жестоко расправлялись над ними.

Фотографии полумертвых и уже погибших животных они выкладывали «ВКонтакте». Девушки были отправлены в колонию.