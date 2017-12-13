Объявлены лауреаты премии «Большая книга»

В Москве вручили престижную литературную премию «Большая книга». Главный приз получил редактор отдела культуры «Российской газеты» Лев Данилкин за биографическую работу «Ленин. Пантократор солнечных пылинок», сообщается на сайте издания.

Второй приз достался Сергею Шаргунову («Катаев. Погоня за вечной весной»), третий — Шамилю Идиатуллину («Город Брежнев»).

Говоря о герое своей книги, Данилкин, как отмечает ТАСС, заявил, что «это ключевая фигура русской истории».

«Так получилось, что она оказалась в тени другой фигуры — Сталина. Весь мир, в котором мы оказались, биполярный мир, вся эта история, в которой мы сейчас находимся, была придумана Лениным, но рассказана была неправильно», — сказал автор биографического романа.

Церемония награждения проходила под лозунгом «Вся власть — русской литературе!».

Специальный приз за вклад в литературу получила писательница Виктория Токарева.

За главный приз «Большой книги» полагается денежная премия в размере 3 млн рублей, за второй — 1,5 млн, за третий — 1 млн рублей.