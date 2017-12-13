Кремль ответил на заявление Трампа о победе над ИГ

Москва ответила на слова президента США Дональда Трампа о том, что США одержали победу над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов», — ответил Песков пословицей.

По его словам, «пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования в Тартусе продолжают работу». Песков объяснил вывод из Сирии основного российского контингента тем, что объектов для широкомасштабных операций не осталось.

Пресс-секретарь при этом отметил, что Россия ищет с США взаимовыгодных и доверительных отношений и готова сделать все зависящее для их выстраивания. Он подчеркнул, что «Россия не занимается изощренной подрывной деятельностью, это исключительно и абсолютно неверное заявление».

При этом, как заявил Песков, Москва не собирается обсуждать с Вашингтоном тему принадлежности Крыма, так как здесь «добавить нечего».

В Кремле позитивно оценили высказывания Белого дома относительно ситуации с КНДР. «Можно констатировать, что подобные конструктивные заявления гораздо больше импонируют, чем такая конфронтационная риторика, которую мы слышали до сих пор. Безусловно, это можно приветствовать, а главное, это идет в русле тех призывов, которые оглашала российская сторона, о чем говорил неоднократно президент Путин: о том, что конфронтационная риторика и любые шаги, которые могут провоцировать дальнейшую напряженность на Корейском полуострове, абсолютно контрпродуктивны», — сказал Песков.

Однако в АП отказались отвечать на вопрос о целях визита делегации Минобороны РФ в КНДР. Песков не стал комментировать возможное посредничество РФ в разрешении конфликта на Корейском полуострове, перенаправив все вопросы в Минобороны.