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13 декабря 2017, 16:31
Германия ЯНАО

Ямальский депутат объяснила появление в ее запросе «города Бундестага»

Запрос депутата Елены Кукушкиной
Запрос депутата Елены Кукушкиной
фото: скриншот

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина (КПРФ) прокомментировала свой запрос в департамент образования Нового Уренгоя, в котором назвала Бундестаг немецким городом.

Документ сегодня опубликовал в Facebook главный редактор издания TochkaNews.ru Дмитрий Фоминцев.

Запрос Кукушкиной касался выступления в Бундестаге ямальского старшеклассника, который заявил, что не все немцы хотели воевать.

В письме депутат просит сообщить, «ем принималось решение о направлении данного ученика в город Бундестаг».

«Это опечатка, которая практически сразу была исправлена. Девочка пропустила фразу "в городе Берлине", поскольку это все писалось очень быстро, реагировать надо было быстро», — сказала депутат РИА Новости.

Комментируя высмеивание этого запроса в соцсетях, она отметила: «Я представить себе не могла, что из-за какой-то досадной опечатки, а нормальному, здравомыслящему человеку понятно, что это опечатка, такое начнется».

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