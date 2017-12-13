СМИ сообщили об утерянном в Красноярске прахе Хворостовского

В Красноярском крае могла быть утеряна урна с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает «URA.ru».

Местные чиновники не смогли ответить на вопрос журналистов о том, где находятся кремированные останки артиста.

Местное правительство переадресовал вопросы прессы в минкульт, однако и там на них ответить не смогли.

Отметим, что половину праха Хворостовского привезли на его родину в Красноярский край, чтобы захоронить там согласно его собственному завещанию.