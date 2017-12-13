Дума ввела штрафы до 1 млн рублей за анонимность в мессенджерах

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об административной ответственности за неисполнение закона о мессенджерах, передает ТАСС.

Закон о мессенджерах предусматривает идентификацию всех пользователей этих сервисов по номеру телефона. Номер должен соответствовать паспортным данным пользователя. Мессенджеры, согласно закону, должны блокировать пользователей, которые не зарегистрируются по номеру телефона. Иначе власти смогут заблокировать сам мессенджер.

В принятом сегодня законе также установлены штрафы за нарушение закона о мессенджерах: 3-5 тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц.

Предприниматели, работающие без образования юридического лица, будут нести ответственность наравне с юридическими лицами.

Закон начнет действовать с 1 января 2018 года.