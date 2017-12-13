13 декабря 2017, 12:47
Дума приняла закон об использовании герба России в быту
Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон о гербе России, передает ТАСС.
Документ был внесен спикером Вячеславом Володиным и другими депутатами. Закон расширяет возможности для использования изображения герба страны в повседневной жизни, в том числе на одежде и сувенирах.
Закон позволяет использовать изображение герба гражданами, общественными объединениями, компаниями и организациями, «если такое использование не является надругательством над государственным гербом».
Документ узаконил использование герба России на сувенирной продукции, массовых мероприятиях и т. д.
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