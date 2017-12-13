Навальный представил предвыборную программу

Политик Алексей Навальный, который планирует принять участие в выборах президента России в 2018 году, разместил свою предвыборную программу для публичного ознакомления.

В опубликованном программном документе говорится, что Навальный хочет добиться установления минимальной зарплаты в размере 25 тысяч рублей, снижения ипотечной ставки с 11 до двух процентов, а также увеличении расходов на здравоохранение и образование в два раза.

По словам политика, данные преобразования возможно финансировать за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и субсидий госкорпорациям.

Навальный предлагает повысить доходную часть бюджета за счет повышения налогов в газовой отрасли и дивидендов от госкомпаний.

«Расходы на оборону мы не сокращаем, но меняем структуру так, чтобы больше шло на зарплаты. И это даст нам возможность создать контрактную армию», — отметил оппозиционер.