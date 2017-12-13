Украина задумалась об остановке поездов в РФ

Киев задумался над прекращением железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

«Вопрос о железнодорожном сообщении с России в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — отметил чиновник.

Как напомнил Омелян, сейчас из Украины в Россию ходят только поезд «Кишинев-Москва», а также несколько украинских. Омелян отметил, что решение о прекращении сообщения может быть принято после проведенного анализа.

По мнению министра, украинцы не потерпят убытков из-за того, что ранее Россия прекратила движение своих поездов через территорию страны.