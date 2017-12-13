МИД рассказал о предложении РФ обменяться с США письмами о невмешательстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о предложении России в адрес США обменяться письмами с обязательствами не вмешиваться во внутренние дела. Об этом сообщается в твиттере МИДа.

«Мы еще в июле предложили американцам провести обмен письмами с обязательствами не вмешиваться во внутренние дела.Причем не изобретали ничего нового – такой принцип уже был зафиксирован при восстановлении дипломатических отношений между нашими странами 16 ноября 1933 г.», — отметила Захарова.

По ее мнению, тот факт, что Белый дом не стал рассматривать такое предложение, лишний раз доказывает всю «фейковость» кампании по обвинению России во вмешательстве в выборы президента в США.