Роскомнадзор пригрозил «Открытой России» закрытием доступа к Twitter

Генпрокуратура потребовала от Twitter удалить аккаунт «Открытой России», либо Роскомнадзор заблокирует доступ к соцсети на территории России. Об этом сообщается в опубликованном «Открытой Россией» уведомлении Роскомнадзора.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу http://twitter.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве

Основанием для требования ГП стало то, что в твиттере «Открытой России» могут содержаться призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных мероприятиях, а также присутствуют материалы нежелательной организации.

Соцсеть должна выполнить требование в течение суток.