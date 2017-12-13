Лидеры исламских стран объявили Восточный Иерусалим столицей Палестины

Организация исламского сотрудничества на своем заседании в Стамбуле объявили Восточный Иерусалим столицей Палестины. Об этом говорится в резолюции, принятой членами организации, передает турецкое агентство Anadolu.

Кроме этого исламские страны призвали признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства.

«Власти США, — отмечается в резолюции, — ответственны за последствия незаконного решения по Иерусалиму. СБ ООН должен действовать ответственно, и признать статус Иерусалима, призвать Израиль к прекращению оккупации палестинских земель, обеспечить режим международной защиты палестинского народа, соблюдать все принятые ранее решения по данному вопросу».

Конфликт вокруг Иерусалима спровоцировало заявление президента США Дональда Трампа о признании всего Иерусалима столицей Израиля. Это вызвало массовые протесты палестинцев и осуждение мусульманских стран.

В Организацию исламского сотрудничества входят 57 стран, в том числе Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Турция, Египет, Иордания, Казахстан.

Тем временем глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что его страна откажется от всех договоров, заключенных с Израилем.

«Между нами и Израилем подписаны соглашения в Осло, но если ситуация не изменится, мы откажемся от этих соглашений», — сообщил политик (цитата по РИА Новости).