Матвиенко подтвердила личное руководство Путиным операцией в Сирии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Владимир Путин лично руководил спецоперацией российских ВКС в Сирии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Как член Совета Безопасности я могу сказать — раньше я этого не говорила: президент лично занимался руководством ВКС в Сирии и подготовкой политического урегулирования», — заявила Матвиенко.

Ранее в Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что победа над терроризмом в Сирии является заслугой США. «Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.