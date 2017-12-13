Порошенко призвал к примирению с Польшей

Президенты Украины Петр Порошенко и Польши Анджей Дуда почтили память жертв тоталитарного режима на мемориале в Харькове. В ходе совместной пресс-конференции Порошенко, как сообщает его пресс-служба, призвал к примирению двух стран по вопросам истории.

Порошенко заявил, что от «исторических конфликтов» между Польшей и Украиной выигрывает Россия.

Он также договорился повысить уровень украинско-польской комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах до уровня вице-премьеров.

Комиссия призвана следить за сохранностью памятников, не допуская вандализма.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются вопросов истории. Сейм Польши ранее признал геноцидом массовые убийства поляков, совершенные, как считают в Варшаве, украинскими националистами.

Верховная Рада осудила это решение, посчитав, что оно «поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран».

В ночь на воскресенье 10 декабря неизвестные устроили взрыв у польского туристического автобуса в Львовской области. Автобус получил повреждения. В польском МИДе отметили «очередной антипольский инцидент на территории Украины». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал взрыв провокацией и пообещал, что будет проведено расследование.