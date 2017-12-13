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13 декабря 2017, 10:35
биология Новая Зеландия палеонтология птицы

50 миллионов лет назад в Новой Зеландии водились стокилограммовые пингвины

Kumimanu biceae
Kumimanu biceae
Илл.: G. Mayr/Senckenberg Research Institute

На юго-восточном побережье Южного острова Новой Зеландии палеонтологами были обнаружены окаменевшие останки древнего пингвина, вес которого, по их расчетам достигал 101 килограмма. Самый крупный из современных пингвинов – императорский пингвин – весит от 20 до 45 килограммов.

Исследованиями находки руководил специалист по палеонтологии птиц Геральд Майр (Gerald Mayr) из Института имени Зенкенберга (Senckenberg Research Institute) во Франкфурте. Описанный вид получил научное название Kumimanu biceae. Помимо солидного веса он отличался и высоким ростом. По длине его бедренной кости ученые установили, что он был ростом 1,77 сантиметров, то есть примерно как средний современный человек и на полметра выше императорского пингвина. Существовал этот вид от 55 миллионов до 60 миллионов лет назад, сразу после массового вымирания, в ходе которого исчезли динозавры. Несмотря на внушительные размеры, Kumimanu biceae не может получить титул самого крупного пингвина в истории, так как ранее учеными были описаны древние пингвины ростом 1,8 – 2 метра. Но зато он вполне может претендовать на звание самого древнего представителя этой группы.

Размеры пингвинов стали значительно увеличиваться, как только эти птицы перешли к нынешнему образу жизни, то есть отказались от полета и стали охотиться на рыбу в воде. Когда исчезли гигантские морские рептилии, моря оказалось открытым для крупных пингвинов. Исследователи выдвинули гипотезу, объясняющую и исчезновение гигантских пингвинов. Они заметили, что эти виды исчезают одновременно с появлением в океанах тюленей и зубатых китов, которые, видимо, составляли им успешную конкуренцию.

Kumimanu biceae стал уже вторым за этот год видом крупного древнего пингвина, описанным в Новой Зеландии командой Геральда Майра. В феврале они рассказали о пингвине Waimanu manneringi ростом до полутора метров.

Описание нынешней находки опубликовано в журнале Nature Communications.

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