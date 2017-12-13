В янтаре найден клещ и перо динозавра

Палеонтологи, которых возглавляли Рикардо Перес-де-ла-Фуэнте (Ricardo Pérez-de la Fuente) из Оксфордского музея естественной истории и Энрике Пеньялвер (Enrique Peñalver) из Института геологии и минералогии Испании в Мадриде, подтвердили, что древние клещи были не прочь попить крови динозавров. Ученые обнаружили в куске янтаря клеща и перо динозавра из группы терапод.

Янтарь был найден в Мьянме, в знаменитом месторождении, возраст которого насчитывает 99 миллионов лет. Образцы сначала был куплен частными коллекционерами, а затем были пожертвованы ими в музей. В одном куске янтаря был обнаружен клещ уже описанного ранее вида Cornupalpatum burmanicum рядом с контурным пером, которое, судя по всему, принадлежало динозавру из группы Pennaraptora. В другом образце находились сразу два клеща неизвестного вида. По их внешнему облику ученые сразу поняли, что эти клещи относятся к семейству иксодовых клещей (Ixodidae), многочисленному и в наши дни. Клещи получили научное название Deinocroton draculi, что можно перевести как «ужасный клещ Дракулы».

Примечательной находкой во втором образце янтаря стали мелкие волоски, приставшие к телу клещей. Как установили исследователи, они принадлежали личинкам жуков из семейства кожеедов (Dermestidae). Эти личинки часто встречаются в гнездах современных птиц и подстилке нор млекопитающих, питаясь частичками кожи и выпавшими перьями. «Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что два клеща получили волоски личинок при посещении гнезда пернатого динозавра», – говорит Перес-де-ла-Фуэнте.

Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.