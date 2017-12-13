Переселение по программе реновации начнется в первом квартале 2018 года

Первые переезды москвичей, чьи дома попали в программу реновации, состоятся уже в I квартале 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. Его слова приводит M24.

Чиновник добавил, что в начале 2018 года для переселения москвичей по программе реновации будет готов примерно 1 млн квадратных метров жилья.

Также, как сообщает ТАСС, Хуснуллин рассказал, что власти города уже подобрали 236 участков для возведения домов по программе. Эти дома войдут в первую волну переселения с объемом 3,5 млн квадратных метров жилья.