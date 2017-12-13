На Олимпиаду поедут более 200 спортсменов из РФ

На предстоящих Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане под нейтральным флагом могут выступить 208 российских спортсменов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

Столько олимпийских лицензий было получено в этом году.

«Я считаю, что это не только нарушение принципов олимпийского движения, Олимпийской хартии, это ущемление прав и свобод человека. Потому что человек имеет право представлять свою страну, и никто его этого права не должен лишать. И мы тоже об этом говорили коллегам из Международного олимпийского комитета», - приводит слова Жукова «Интерфакс».

Между тем вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что Россия не будет признавать результаты комиссии МОК в отношении спортсменов: «Принятое решение не говорит о том, что мы будем признавать результаты комиссии Освальда, которые продолжают штамповаться практически ежедневно, мы не можем с этим смириться и согласиться... Нужно быть вместе и понимать, что за многими решениями есть определенные цели, в том числе и ослабить российский спорт. Все это должны понимать и видеть эти угрозы». Он пояснил, что Москва выступает не против поездки россиян на ОИ под нейтральным флагом, и это решение нужно уважать.

В настоящее время Международный олимпийский комитет организовал специальную рабочую группу, и она будет решать вопросы связанные с участием россиян в ОИ. Руководство ОКР поедет в штаб-квартиру МОК в Лозанну 15 декабря, чтобы обсудить технические вопросы. Как отметили в ОКР, там надеются, что Спортивный арбитражный суд в ускоренном порядке рассмотрит апелляции спортсменов.