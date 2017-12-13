Источники рассказали об отказе Сбербанка и Alibaba от создания СП

Сбербанк России и китайская Alibaba Group за год не смогли договориться о создании совместного предприятия интернет-торговли и решили прекратить переговоры. Об этом рассказали источники The Financial Times.

По их словам, российская и китайская компании не смогли согласовать принципы работы совместного предприятия.

Как в Сбербанке, так и в Alibaba от комментариев отказались.

Alibaba Group занимается оптовыми продажами через свою интернет-площадку. Помимо Сбербанка, компания искала и других партнеров в России.