«Яндекс» и Сбербанк подписали соглашение по новому «Яндекс.Маркету»

Компании «Яндекс» и Сбербанк подписали обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Об этом говорится в совместном сообщении, размещенном на сайтах компаний.

«Яндекс» произведет новую эмиссию акций «Яндекс.Маркета», Сбербанк обязался приобрести эти акции за 30 млрд рублей.

Это составит половину капитала компании. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в обновленном «Яндекс.Маркете». 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников компаний.

«Яндекс.Маркет», получив инвестиции Сбербанка, будет работать над созданием сервиса розничной интернет-торговли.

Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков продолжит руководить компанией. Стороны ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2018 года.