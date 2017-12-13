ФСБ не нашла никаких призывов в речи Собчак о статусе Крыма

Федеральная служба безопасности по итогам проверки высказываний телеведущей Ксении Собчак о присоединении Крыма к РФ не нашла в них призывов к нарушению территориальной целостности страны. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на знакомый с итогами экспертизы источник.

Такой вывод был сделан по итогам лингвистического анализа фрагмента выступления Собчак на пресс-конференции, который занял около месяца.

Официально ФСБ не сообщала ни о намерении провести такую экспертизу, ни о ее результатах.

Напомним, 24 октября Собчак на мероприятии, посвященном ее планам участвовать в выборах президента России, заявила, что «с точки зрения международного права, Крым — украинский». Впоследствии она рассказала, что эту ее речь проверяет Генпрокуратура.